Napoli minaccia di bruciare casa alla madre | arrestato 30enne a Soccavo

La donna, vittima di continue minacce e violenze, ha ripreso l’ultima aggressione con lo smartphone e denunciato il figlio ai carabinieri. L’uomo è stato trovato in possesso di un taglierino e portato in carcere.. A Napoli, nel quartiere Soccavo, i carabinieri della stazione Rione Traiano hanno arrestato in flagranza differita per il reato di maltrattamenti in famiglia un 30enne del posto. La madre dell’indagato ha denunciato ai carabinieri le violenze e le minacce subìte dal figlio da luglio ad oggi. L’ultimo episodio è avvenuto ieri quando il 30enne – tossicodipendente – l’ha minacciata di bruciarle l’abitazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it