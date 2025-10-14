Napoli McTominay a secco dalla prima giornata Con la Scozia c' è la rinascita
Napoli, 14 ottobre 2025 - Quando si è l'MVP del campionato precedente, arricchito da 12 gol e 6 assist in 34 presenze, con tanto di nomination per il Pallone d'Oro, classificandosi al 18esimo posto, l'asticella delle aspettative si alza inesorabilmente e quindi, quando qualche numero cala, scatta subito un primo campanello d'allarme. In casa Napoli è la fotografia di Scott McTominay, il simbolo dello scudetto della scorsa stagione che quella in corso l'ha aperta sulla stessa falsariga (gol alla prima di campionato contro il Sassuolo ) prima di incepparsi in zona gol. Praticamente, fin dall'inizio della sua avventura in azzurro, un evento inedito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
