Napoli la mossa di De Laurentiis per il futuro | arriva la firma
Settimana importante in casa Napoli, con l’annuncio ufficiale ormai imminente: Antonio Vergara ha rinnovato il proprio contratto fino al 2030. Un segnale chiaro della fiducia della società e, soprattutto, di Antonio Conte, che ha scelto di puntare con decisione sul giovane centrocampista classe 2003. Vergara resta a Napoli per volontà di Conte. Il talento cresciuto nel vivaio azzurro era stato protagonista di una buona stagione in prestito alla Reggiana, attirando l’interesse di diversi club di Serie A. In estate, infatti, Cremonese, Lecce e Parma avevano sondato il terreno per un trasferimento, ma la risposta del Napoli è stata netta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
