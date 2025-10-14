Napoli la mossa di De Laurentiis per il futuro | arriva la firma

Spazionapoli.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Settimana importante in casa Napoli, con l’annuncio ufficiale ormai imminente: Antonio Vergara ha rinnovato il proprio contratto fino al 2030. Un segnale chiaro della fiducia della società e, soprattutto, di Antonio Conte, che ha scelto di puntare con decisione sul giovane centrocampista classe 2003. Vergara resta a Napoli per volontà di Conte. Il talento cresciuto nel vivaio azzurro era stato protagonista di una buona stagione in prestito alla Reggiana, attirando l’interesse di diversi club di Serie A. In estate, infatti, Cremonese, Lecce e Parma avevano sondato il terreno per un trasferimento, ma la risposta del Napoli è stata netta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli la mossa di de laurentiis per il futuro arriva la firma

© Spazionapoli.it - Napoli, la mossa di De Laurentiis per il futuro: arriva la firma

Scopri altri approfondimenti

napoli mossa de laurentiisSky: «Un’indagine Figc sul caso Osimhen potrebbe riaprirsi soltanto davanti a fatti e situazioni nuovi» - Il giornalista Francesco Modugno a Sky Sport, che smentisce ogni possibile riapertura dell'indagine su Osimhen da parte della Procura Figc ... ilnapolista.it scrive

napoli mossa de laurentiisPepe: “Stadio Napoli, tante parole e pochi fatti. De Laurentiis valuta l’affidabilità della politica” - A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista del “Roma” Mario Pepe: ... Secondo ilnapolionline.com

De Laurentiis rivede il progetto del nuovo stadio: controdeduzioni al Comune, attesa la decisione entro il 18 ottobre - De Laurentiis rivede il progetto del nuovo stadio: controdeduzioni al Comune, attesa la decisione entro il 18 ottobre ... Riporta 2anews.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Mossa De Laurentiis