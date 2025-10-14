Napoli il tanto atteso colpo si sblocca a gennaio | novità sul mercato

Dailynews24.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I partenopei sembrano aver finalmente sbloccato una trattativa importante per gennaio. In estate erano stati vicinissimi a prendere un calciatore, che ora potrebbe arrivare durante il mercato invernale. Si tratta di Juanlu del Siviglia, che è stato accostato con costanza ai partenopei durante tutta la sessione estiva Finalmente Juanlu A gennaio potrebbe arrivare finalmente la . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

napoli tanto atteso colpoNapoli, il tanto atteso colpo si sblocca a gennaio: novità sul mercato - I partenopei sembrano aver finalmente sbloccato una trattativa importante per gennaio. Segnala dailynews24.it

Napoli, Hojlund è un colpo doppio: vale per il presente e per il futuro. Ecco perché - Non ci si può distrarre un attimo, che ci si ritrova confinati in un altro universo, con "codici" ritoccati, linguaggio riveduto e un po’ corretto e l’ansia che ti trascina non proprio ai confini ... Si legge su gazzetta.it

Napoli, doppio colpo per Conte: Hojlund dice sì. Torna Elmas - Sono rimasti insieme fino a tarda sera dialogando con lo United, con gli agenti di ... corrieredellosport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Tanto Atteso Colpo