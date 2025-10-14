Napoli il futuro è blindato | accordo totale per i rinnovi di Anguissa e Rrahmani

Il Napoli blinda i suoi pilastri: accordo totale per i rinnovi di Anguissa e Rrahmani. Mentre gli altri parlano, il Napoli agisce. In un calcio dove tutto sembra provvisorio, il club di De Laurentiis piazza due colpi fondamentali per il futuro, blindando due colonne portanti della squadra che ha dominato le ultime stagioni. Come svelato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, è tutto fatto per i rinnovi di contratto di Frank Anguissa e Amir Rrahmani. Manca solo l’annuncio ufficiale, ma la stretta di mano c’è già stata. “Blindatura” fino al 2029: i Dettagli dell’Accordo. Non si tratta di semplici prolungamenti, ma di una vera e propria dichiarazione di intenti. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli, il futuro è blindato: accordo totale per i rinnovi di Anguissa e Rrahmani

