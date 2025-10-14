Napoli il futuro è blindato | accordo totale per i rinnovi di Anguissa e Rrahmani

Il Napoli blinda i suoi pilastri: accordo totale per i rinnovi di Anguissa e Rrahmani. Mentre gli altri parlano, il Napoli agisce. In un calcio dove tutto sembra provvisorio, il club di De Laurentiis piazza due colpi fondamentali per il futuro, blindando due colonne portanti della squadra che ha dominato le ultime stagioni. Come svelato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, è tutto fatto per i rinnovi di contratto di Frank Anguissa e Amir Rrahmani. Manca solo l’annuncio ufficiale, ma la stretta di mano c’è già stata. “Blindatura” fino al 2029: i Dettagli dell’Accordo. Non si tratta di semplici prolungamenti, ma di una vera e propria dichiarazione di intenti. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli, il futuro è blindato: accordo totale per i rinnovi di Anguissa e Rrahmani

Approfondisci con queste news

Il Napoli tra presente e futuro: sono ben quattro i prolungamenti di contratto ormai a un passo in casa azzurra A rivelarlo è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, svelando tutte le tempistiche in questione #SSCNapoli #SpazioNapoli - facebook.com Vai su Facebook

A #Napoli per un confronto sul futuro del diritto canonico e della scienza canonica nelle università… https://santommaso.pftim.it/wp-content/uploads/sites/3/2025/09/dirittocanonico-1.jpg… - X Vai su X

Napoli: futuro in Bundesliga per Younes - L'esterno d'attacco in scadenza con l'Ajax non arriverà però a Napoli per restarci e sarà subito rimesso sul mercato con ... Segnala calciomercato.com

Napoli, ultimo test a Castel di Sangro con Osimhen recuperato e (nuovamente) blindato - Quest'oggi il Napoli chiude la preparazione con il sesto e ultimo test contro l'Apollon Limassol e Rudi Garcia avrà finalmente a ... Secondo m.tuttomercatoweb.com

Blindato nuovamente l’accordo tra Napoli e Manchester United per Højlund: le cifre - Operazione da 6 milioni di euro per il prestito e 44 per l’obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League. gianlucadimarzio.com scrive