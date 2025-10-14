Napoli Hojlund non si ferma più 6 gol in 4 gare | Perché il gol è come il ketchup
Per raccontare il suo momento d'oro il danese evoca la celebre salsa che, quando il tubetto si sblocca, esce tutta insieme. Come i gol, appunto. Una metafora già usata da Higuain, Van Nistelrooy, Fofana e altri colleghi bomber. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
