Napoli ecco quando tornano i big | Lobotka con l’Eintracht Politano con l’Inter
Il verdetto che il Napoli e i suoi tifosi aspettavano con ansia è arrivato. Gli esami strumentali a cui si sono sottoposti Stanislav Lobotka e Matteo Politano, entrambi usciti per infortunio contro il Genoa, hanno chiarito l’entità dei rispettivi problemi. Conte dovrà fare a meno di due pedine fondamentali, ma con due roadmap ben distinte per il recupero. Stop di un Mese per Lobotka: ecco il suo obiettivo. L’infortunio più serio, come confermato dagli esami, è quello del regista slovacco. La sua lesione distrattiva all’adduttore lo costringerà a rimanere ai box per circa un mese. Di conseguenza, l’obiettivo dello staff medico è di rimetterlo in sesto per l’inizio di novembre. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
