Napoli Conte può esultare in vista del Torino | le buone notizie sono tre

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti al Training Center di Castel Volturno per preparare il prossimo match di Serie A contro il Torino. Dopo i giorni dedicati alle Nazionali, la squadra è tornata a lavorare agli ordini di Antonio Conte, decisa a mantenere il ritmo alto e la concentrazione in vista della ripresa del campionato. Lavoro di forza nel pomeriggio a Castel Volturno. Nel pomeriggio, il gruppo ha svolto una seduta di lavoro focalizzata sulla forza e sulla parte atletica. L’obiettivo dello staff tecnico è consolidare la condizione fisica dopo la pausa e reintegrare gradualmente i giocatori rientrati dagli impegni internazionali. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

