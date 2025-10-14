Napoli Centrale | armato di bottiglia rotta e coltello arrestato 26enne

Tensione a Napoli Centrale: minaccia il personale di sicurezza e aggredisce i poliziotti. Nella tarda serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 26enn e napoletano con precedenti di polizia,  anche specifici, per minaccia, resistenza a Pubblico Ufficiale e  porto abusivo di oggetti atti ad offendere. In particolare, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, nell’ambito dei servizi di vigilanza all’interno del plesso ferroviario di “Napoli Centrale”, hanno notato una persona sprovvista di titolo di viaggio che stava minacciando, brandendo una bottiglia rotta, personale addetto alla sicurezza di Ferrovie dello Stato, affinché gli venisse consentito di oltrepassare i varchi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

