Napoli | atterraggio di sicurezza per volo Sharm-Roma | a bordo giornalisti dopo summit
Un aereo della compagnia Wizz Air proveniente da Sharm el Sheikh e diretto a Roma è stato costretto a un atterraggio di sicurezza all’aeroporto di Napoli a causa di un sospetto di fumo all’interno della stiva. A bordo del velivolo, turisti e diversi cronisti e operatori della stampa che hanno seguito il ‘Summit for peace’ nella città egiziana. I vigili del fuoco hanno effettuato un primo controllo nella stiva. Ora i passeggeri stanno lasciando l’aereo per permettere un’ulteriore verifica. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
