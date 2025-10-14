Napoli atterraggio di emergenza di un volo Sharm-Roma | a bordo i giornalisti che hanno seguito il vertice su Gaza

14 ott 2025

L'atterraggio si è comunque svolto senza particolari problematiche e non si hanno notizie di vittime o necessità di soccorsi di vario tipo. Ai passeggeri è stata comunque comunicata la necessità di cambiare aereo per portare a termine il viaggio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

napoli atterraggio di emergenza di un volo sharm roma a bordo i giornalisti che hanno seguito il vertice su gaza

© Ildifforme.it - Napoli, atterraggio di emergenza di un volo Sharm-Roma: a bordo i giornalisti che hanno seguito il vertice su Gaza

