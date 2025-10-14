Napoli atterraggio di emergenza di un volo Sharm-Roma | a bordo i giornalisti che hanno seguito il vertice su Gaza
L'atterraggio si è comunque svolto senza particolari problematiche e non si hanno notizie di vittime o necessità di soccorsi di vario tipo. Ai passeggeri è stata comunque comunicata la necessità di cambiare aereo per portare a termine il viaggio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altre letture consigliate
Napoli, atterraggio d'emergenza per un volo Sharm-Roma | A bordo c'era la stampa dopo il vertice su Gaza #napoli #atterraggio #wizzair #gaza #sharmelsheikh #14ottobre https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/napoli-atterraggio-emergenza-volo-sharm-roma-s - X Vai su X
A Napoli finora ha segnato tre gol: uno in Coppa Italia e due in campionato. Si è fermato a lanciare bacioni da Firenze in quel gennaio che rappresentò una svolta. - facebook.com Vai su Facebook
Wizzair, atterraggio di emergenza a Napoli: fumo in stiva sul volo Sharm-Roma - Atterraggio d’emergenza a Napoli per un volo Wizz Air partito questa mattina alle 11:25 da Sharm el Sheikh e diretto a Roma. Da ilmessaggero.it
Fumo nella stiva, atterraggio di sicurezza a Napoli per un volo da Sharm El-Sheikh - Paura a bordo di un volo WizzAir con destinazione Roma Fiumicino e costretto ad atterrare in Campania. Riporta msn.com
FLASH: Paura in aereo, atterraggio di sicurezza a Napoli per un volo Sharm-Roma - Questa è stata la causa che ha portato un aereo WizzAir, partito da Sharm el- Lo riporta affaritaliani.it