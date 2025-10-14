Napoli atterraggio d' emergenza per un volo Sharm-Roma | A bordo c' era la stampa dopo il vertice su Gaza

Durante il volo, è stata segnalata la sospetta fuoriuscita di fumo all'interno della stiva. I vigili del fuoco sono intervenuti a bordo del velivolo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Napoli, atterraggio d'emergenza per un volo Sharm-Roma | A bordo c'era la stampa dopo il vertice su Gaza

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

A Napoli finora ha segnato tre gol: uno in Coppa Italia e due in campionato. Si è fermato a lanciare bacioni da Firenze in quel gennaio che rappresentò una svolta. - facebook.com Vai su Facebook

Wizzair, atterraggio di emergenza a Napoli: fumo in stiva sul volo Sharm-Roma - Atterraggio d’emergenza a Napoli per un volo Wizz Air partito questa mattina alle 11:25 da Sharm el Sheikh e diretto a Roma. msn.com scrive

Fumo nella stiva, atterraggio di sicurezza a Napoli per un volo da Sharm El-Sheikh - Paura a bordo di un volo WizzAir con destinazione Roma Fiumicino e costretto ad atterrare in Campania. Segnala msn.com

Volo Wizz Air Sharm-Roma, atterraggio di emergenza a Napoli. I testimoni: «Scoppio in stiva» - L’Airbus A321neo ha registrato i primi problemi mentre era in volo tra Puglia e Basilicata ... Lo riporta msn.com