Napoli accoltellato all’uscita da scuola | 15enne in ospedale
Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato all’uscita da scuola oggi a Napoli. Il 15enne è stato portato all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove è stato giudicato guaribile in 10 giorni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia Centro. Secondo una prima ricostruzione, il 15enne sarebbe stato aggredito da un gruppo di coetanei all’uscita di scuola nel centro storico cittadino. Durante la discussione nata per motivi ancora da accertare, sarebbe stato colpito ripetutamente al fianco con un coltello. Il ragazzo non è in pericolo di vita. Sono in corso indagini per ricostruire la vicenda. 🔗 Leggi su Lapresse.it
