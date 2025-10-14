Napoli 29enne marocchino violenta una donna e tenta la fuga | chi lo ha fermato
È stato fermato e tratto in arresto un 29enne marocchino accusato di aver violentato una donna. È accaduto a Napoli, dove il giovane - con precedenti di polizia - è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile, a seguito di una nota pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti in Piazza Enrico De Nicola per una segnalazione di violenza sessuale ai danni di una donna. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una passante che ha riferito di aver visto un uomo abusare di una donna in strada. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
