Napoli 15enne accoltellato all' uscita di scuola | ricoverato in ospedale

Ilmattino.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio, i carabinieri della Compagnia Centro sono intervenuti al Pellegrini per un 15enne ferito.  Secondo quanto raccolto finora, il minore sarebbe stato aggredito da un gruppo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

