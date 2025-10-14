Napoli 15enne accoltellato all’uscita di scuola | ricoverato al Pellegrini
Con più fendenti è stato colpito al fianco. Un ragazzino di 15 anni è stato ferito con un coltello al culmine di una lite con alcuni coetanei all’uscita di scuola, in via Benedetto Croce, a Napoli. Restano ignoti i motivi dell’aggressione. L’adolescente è stato subito trasportato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Napoli, 15enne accoltellato all'uscita di scuola: ricoverato in ospedale - Nel primo pomeriggio, i carabinieri della Compagnia Centro sono intervenuti al Pellegrini per un 15enne ferito. Da ilmattino.it
Quindicenne accoltellato all’uscita di scuola a Napoli, aggredito da gruppo di coetanei - Un ragazzino di 15 anni è stato aggredito in via Benedetto Croce da un gruppo di coetanei che lo hanno ripetutamente accoltellato al fianco; indagano ... Lo riporta fanpage.it