Con più fendenti è stato colpito al fianco. Un ragazzino di 15 anni è stato ferito con un coltello al culmine di una lite con alcuni coetanei all’uscita di scuola, in via Benedetto Croce, a Napoli. Restano ignoti i motivi dell’aggressione. L’adolescente è stato subito trasportato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, 15enne accoltellato all’uscita di scuola: ricoverato al Pellegrini