Napoli 15enne accoltellato all' uscita di scuola per uno sguardo di troppo | ricoverato in ospedale

Ilmattino.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio, i carabinieri della Compagnia Centro sono intervenuti al Pellegrini per un 15enne ferito.  Secondo quanto raccolto finora, il minore sarebbe stato aggredito da un gruppo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

napoli 15enne accoltellato all uscita di scuola per uno sguardo di troppo ricoverato in ospedale

© Ilmattino.it - Napoli, 15enne accoltellato all'uscita di scuola «per uno sguardo di troppo»: ricoverato in ospedale

