Napoli 15enne accoltellato all' uscita di scuola per uno sguardo di troppo | ricoverato in ospedale
Nel primo pomeriggio, i carabinieri della Compagnia Centro sono intervenuti al Pellegrini per un 15enne ferito. Secondo quanto raccolto finora, il minore sarebbe stato aggredito da un gruppo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
15enne accoltellato da coetanei all'uscita di scuola a Napoli - Un quindicenne è stato aggredito e accoltellato da un gruppo di coetanei poco dopo l'uscita dalla scuola in via Benedetto Croce, nel centro storico di Napoli. Lo riporta ansa.it
Napoli, 15enne accoltellato all'uscita di scuola: ricoverato in ospedale - Nel primo pomeriggio, i carabinieri della Compagnia Centro sono intervenuti al Pellegrini per un 15enne ferito. Riporta msn.com
Quindicenne accoltellato all’uscita di scuola a Napoli, aggredito da gruppo di coetanei - Un ragazzino di 15 anni è stato aggredito in via Benedetto Croce da un gruppo di coetanei che lo hanno ripetutamente accoltellato al fianco; indagano ... Riporta fanpage.it