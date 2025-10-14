Napoli 15enne accoltellato all’uscita di scuola dai coetanei

In seguito all’aggressione, il ragazzo è stato ricoverato all’ospedale Pellegrini di Napoli. Le indagini sono in corso. Un quindicenne è stato aggredito e accoltellato da un gruppo di coetanei poco dopo l’uscita dalla scuola in via Benedetto Croce, nel centro storico di Napoli. Il ragazzino non è in pericolo di vita: ricoverato all’ospedale Pellegrini guarirà . 🔗 Leggi su 2anews.it