Napoli 15enne accoltellato all’uscita di scuola dai coetanei

2anews.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In seguito all’aggressione, il ragazzo è stato ricoverato all’ospedale Pellegrini di Napoli. Le indagini sono in corso.  Un quindicenne è stato aggredito e accoltellato da un gruppo di coetanei poco dopo l’uscita dalla scuola in via Benedetto Croce, nel centro storico di Napoli. Il ragazzino non è in pericolo di vita: ricoverato all’ospedale Pellegrini guarirà . 🔗 Leggi su 2anews.it

Immagine generica

