ABBONATI A DAYITALIANEWS Aggressione in via Benedetto Croce. Momenti di paura nel centro di Napoli, dove un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato all’uscita da scuola in via Benedetto Croce. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta durante una discussione con un gruppo di coetanei, degenerata in pochi istanti. Colpito più volte al fianco. Nel corso della lite, il giovane sarebbe stato colpito ripetutamente al fianco con un coltello. Subito dopo l’attacco, alcuni presenti hanno lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato il 15enne all’ospedale Pellegrini. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Napoli, 15enne accoltellato all’uscita da scuola: ricoverato al Pellegrini