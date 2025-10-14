Napoli 15enne accoltellato all’uscita da scuola | ricoverato al Pellegrini
ABBONATI A DAYITALIANEWS Aggressione in via Benedetto Croce. Momenti di paura nel centro di Napoli, dove un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato all’uscita da scuola in via Benedetto Croce. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta durante una discussione con un gruppo di coetanei, degenerata in pochi istanti. Colpito più volte al fianco. Nel corso della lite, il giovane sarebbe stato colpito ripetutamente al fianco con un coltello. Subito dopo l’attacco, alcuni presenti hanno lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato il 15enne all’ospedale Pellegrini. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Approfondisci con queste news
È stato ritrovato a Napoli intorno alle 5 del pomeriggio Daniel Manzo, il 15enne di Striano che era scomparso - facebook.com Vai su Facebook
? Lo storico capitano del #Napoli, Marek #Hamsik, ha raccontato ai microfoni di MilanNews di quella volta che è stato molto vicino a diventare un calciatore del #Milan. Intervista completa sul sito di MilanNews. - X Vai su X
Napoli, 15enne accoltellato all'uscita di scuola: ricoverato in ospedale - Nel primo pomeriggio, i carabinieri della Compagnia Centro sono intervenuti al Pellegrini per un 15enne ferito. Da msn.com
Napoli, 15enne accoltellato all'uscita di scuola: ricoverato in ospedale. L'aggressione in centro - Un quindicenne è stato aggredito e accoltellato da un gruppo di coetanei poco dopo l'uscita dalla scuola in via Benedetto Croce, nel centro storico di Napoli. Si legge su msn.com
Napoli, accoltellato all’uscita da scuola: 15enne in ospedale - Il 15enne è stato portato all'ospedale Vecchio Pellegrini, dove è stato ... Da msn.com