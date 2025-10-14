Naomi Watts incredula per la stella sulla Walk of Fame | Ho sempre avuto la sindrome dell' impostore
La star di Mulholland Drive e King Kong ha ricevuto l'onorificenza dedicata alle star più importanti nel mondo dello spettacolo americano. Naomi Watts, una delle più famose e acclamate attrici di Hollywood, candidata due volte al premio Oscar, è stata onorata di una stella sulla Hollywood Walk of Fame. L'attrice, presente alla cerimonia insieme ad amici, colleghi e parenti ha ringraziato per il riconoscimento soffermandosi sulle insicurezze che l'hanno accompagnata durante la carriera. Naomi Watts e la sindrome dell'impostore "Non riesco nemmeno a crederci" ha dichiarato l'attrice a Variety "È interessante, perché ho ogni tipo di sindrome dell'impostore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
