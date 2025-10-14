Naomi Watts ha la stella sulla Hollywood Walk of Fame

Roma, 14 ottobre 2025 – Ora Naomi Watts ha aggiunto un nuovo, brillante capitolo alla sua carriera: l’attrice australiana, due volte candidata all’Oscar, ha ricevuto una stella sulla leggendaria Hollywood Walk of Fame, entrando ufficialmente nel pantheon delle grandi icone del cinema. Scopriamo di più. Naomi Watts: “Faccio fatica a crederci”. Durante la cerimonia, l’interprete di ‘Mulholland Drive’ e ‘The Impossible’ ha condiviso un momento di sincera emozione, confessando di essere ancora preda dei dubbi che l’hanno accompagnata per tutta la carriera. “ Faccio fatica a crederci. Ho sempre avuto la sindrome dell’impostore, la sensazione di dover dimostrare costantemente il mio valore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Naomi Watts ha la stella sulla Hollywood Walk of Fame

