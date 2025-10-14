Nail Art | Tendenze e Tecniche Imperdibili per Unghie da Sogno

La nail art è un'arte affascinante che trasforma le unghie in vere e proprie opere d'arte, permettendo di esprimere la propria creatività e personalità attraverso design unici e accattivanti. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Nail Art: Tendenze e Tecniche Imperdibili per Unghie da Sogno

Leggi anche questi approfondimenti

Tendenze nails di questo autunno Si ritorna ai colori caldi ed avvolgenti. Le unghie di questo autunno spazieranno dai verdi, ai rossi/arancioni, fino al blue gray e al nero. Sai già di che colore si vestiranno le tue nails questo autunno? Verde Oliva. Un colo - facebook.com Vai su Facebook

Unghie a mandorla: le manicure di tendenza della PE 2023 - «Le unghie a mandorla ricordano il seme da cui prendono il nome: sono caratterizzate dai lati sottili e affusolati e terminano in una punta arrotondata. Scrive iodonna.it

Nail art, tutte le tendenze del 2024 - Roma, 4 gennaio 2023 – Il nuovo anno è già iniziato e porta subito con sé molte novità in diversi settori. Riporta quotidiano.net

Nail art come gioielli da indossare: l'intervista a Cam Tran, la nail designer più creativa del momento - Abbiamo visto le nail art della manicurista Cam Tran sulle cover dei magazine più importanti e nei servizi fotografici più belli. vogue.it scrive