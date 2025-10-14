Musumeci | Per la prima volta un governo ha acceso i riflettori sulla realtà delle Isole minori
Ministro Musumeci, qual è il bilancio della tre giorni degli Stati generali sulle Isole minori, che si è appena conclusa a Lipari? Indubbiamente è un bilancio positivo, un successo andato ben oltre ogni previsione. E mi piace sottolineare, innanzitutto, che per la prima volta in Italia dal dopoguerra un governo ha ritenuto di dovere accendere i riflettori sulla complessa e singolare realtà territoriale rappresentata dalle Isole minori, o piccole isole, se si preferisce. Una settantina di realtà, singole o in arcipelaghi, con una popolazione complessiva di 220mila abitanti. Mai come adesso i sindaci dei 35 Comuni isolani hanno avvertito la vicinanza del governo centrale con fatti concreti e non solo a parole. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
