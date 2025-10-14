Musica nuovo progetto per Sarah Jane Morris e Solis String Quartet
Dopo la prima esperienza discografica comune nel 2022, in cui hanno dedicato una monografia ai Beatles rileggendone i grandi classici, Sarah Jane Morris, cantante e autrice britannica di musica jazz, rock e R&B, e il Solis String Quartet, quartetto d’archi partenopeo, si cimentano nella realizzazione di un nuovo lavoro discografico. Un tributo a una serie di artisti che hanno lasciato un’impronta indelebile nel mondo musicale universale con la loro arte e il loro stile di vita. “ Il progetto si intitola ‘Il Club dei 27’, un riferimento a quegli artisti che, pur non avendo scelto di far parte di alcun circolo elitario, sono stati uniti dal destino di essere scomparsi a soli 27 anni – si legge nella nota – Tra questi, grandi nomi come Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse e Otis Redding. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nel silenzio di una stanza del New Jersey nasce la leggenda della musica mondiale. Springsteen: Liberami dal Nulla con Jeremy Allen White è il nuovo film #DaNonPerdere, dal 23 ottobre nel tuo The Space Cinema, scegli ora i tuoi posti in sala - facebook.com Vai su Facebook
.@renatozer0 torna con un nuovo album di inediti, diciannove tracce che guardano all'io e al noi. Le dichiarazioni dell'artista Vai su X
Sarah Jane Morris e il Club dei 27: omaggio ai talenti tormentati della musica - Nel nuovo album della cantante jazz il ricordo degli artisti scomparsi troppo giovani: “Amy Winehouse è la mia ossessione ma ricordo anche Kurt, Jimi, Janis e Jim”. Si legge su msn.com
Sarah Toscano pubblica Met Gala, il primo album: la lista delle tracce - Il viaggio musicale di Sarah Toscano prende forma con “Met Gala”, il suo primo album: la lista completa dei brani ... Scrive dilei.it
La piega bouncy di Sarah Toscano è l'acconciatura da provare questo autunno 2025 - Per molti artisti il lancio di un nuovo progetto musicale include importanti cambiamenti, non solo in termini di testi o melodie. cosmopolitan.com scrive