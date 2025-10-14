Dopo la prima esperienza discografica comune nel 2022, in cui hanno dedicato una monografia ai Beatles rileggendone i grandi classici, Sarah Jane Morris, cantante e autrice britannica di musica jazz, rock e R&B, e il Solis String Quartet, quartetto d’archi partenopeo, si cimentano nella realizzazione di un nuovo lavoro discografico. Un tributo a una serie di artisti che hanno lasciato un’impronta indelebile nel mondo musicale universale con la loro arte e il loro stile di vita. “ Il progetto si intitola ‘Il Club dei 27’, un riferimento a quegli artisti che, pur non avendo scelto di far parte di alcun circolo elitario, sono stati uniti dal destino di essere scomparsi a soli 27 anni – si legge nella nota – Tra questi, grandi nomi come Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse e Otis Redding. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Musica, nuovo progetto per Sarah Jane Morris e Solis String Quartet