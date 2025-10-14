Musica house the caldo e biscotti | ad Ancona arriva il softclubbing il nuovo modo di vivere il dancefloor
ANCONA – Dimenticate alcol, luci stroboscopiche e notti infinite. Ad Ancona arriva After Tea, il format che porta la musica house nei pomeriggi della domenica, tra tè caldo, biscotti e DJ set curati da protagonisti della scena cittadina. È la declinazione locale di un fenomeno globale: il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Bodyline Firenze. . L’House dance è uno stile di danza nato nei club di Chicago e New York negli anni ’80, parallelamente alla musica house. È caratterizzato da movimenti fluidi, rapidi e ritmici, con grande enfasi su Footwork, Jacking, Lofting. È una danza im - facebook.com Vai su Facebook