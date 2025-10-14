Musica house the caldo e biscotti | ad Ancona arriva il softclubbing il nuovo modo di vivere il dancefloor

Anconatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Dimenticate alcol, luci stroboscopiche e notti infinite. Ad Ancona arriva After Tea, il format che porta la musica house nei pomeriggi della domenica, tra tè caldo, biscotti e DJ set curati da protagonisti della scena cittadina. È la declinazione locale di un fenomeno globale: il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

