Musica allegria e zucchero filato | arriva il Luna Park del centro commerciale

Ravennatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grande Luna Park Party direttamente all'interno del centro commerciale Le Maioliche. Sabato 18 ottobre, dalle 16 alle 19, la Galleria si riempie di musica, colori e allegria per un pomeriggio tutto da giocare. Tra lancio degli anelli, sfide pazze e tante risate, si può vivere la magia del Luna. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Sihøn Zucchero Filato 2023 - Pop, Indie - Pop a presa rapida sui timpani dell'ascoltatore, che dimostra ancora una volta quanto sia complicato fare le cose (apparentemente) facili La musica ha dato tanto a Sihøn, artista capitolino che ha un ... Segnala rockit.it

Lo zucchero filato lo rese popolare un dentista - Lo zucchero filato è uno dei dolciumi che si trovano più di frequente alle fiere di paese, nei parchi divertimenti e al circo, sia in Italia che in altre parti del mondo. Si legge su ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Musica Allegria Zucchero Filato