Museo del vino di Torgiano visita guidata alle collezioni e brindisi con i vini Lungarotti

Il Museo del Vino - MUVIT di Torgiano partecipa a “MetodoContemporaneo. Itinerari diffusi tra arti, vino e paesaggio”, progetto promosso dall’Università degli Studi di Verona con BAM! Strategie Culturali, che ha mappato in una piattaforma online le cantine che uniscono tradizione vitivinicola e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondisci con queste news

Wine Experience d’autunno: il vino si racconta al WiMu Museo del Vino a Barolo. Oggi, sabato 11 ottobre, un viaggio per tornare a scoprire il vino attraverso i sensi - facebook.com Vai su Facebook

Picnic in vigna, visita guidata nei vigneti e al museo del vino nelle verdi colline dell’ Umbria - Fare un picnic in vigna, una visita guidata nei vigneti e visitare il museo del vino nelle verdi colline dell’ Umbria: tutto questo sarà possibile per gli enoturisti e gli amanti della natura. Segnala leggo.it

I 50 anni del museo del vino di Torgiano - Tra poche ore le vigne e le colline di Torgiano si illuminano dei tradizionali fuochi propiziatori di San Giorgio fatti con i sarmenti delle viti, un rito antichissimo che affonda le radici ... Da ansa.it

I 50 anni del museo del vino di Torgiano, dagli etruschi a Picasso - Tra poche ore le vigne e le colline di Torgiano si illuminano dei tradizionali fuochi propiziatori di San Giorgio fatti con i sarmenti delle viti, un rito antichissimo che affonda le radici ... Secondo ansa.it