Muro di fontana crollato blackout della corrente elettrica e tombini saltati | terremoto e violento temporale tengono in ansia i sindaci

Agrigentonotizie.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Qualcuno ha sentito vibrare i vetri delle finestre. Pensando fosse stato un tuono, s'è subito affrettato a chiudere le imposte. A Castrofilippo è saltata la corrente elettrica, a Racalmuto sono saltati più tombini in via Mercadante e nella zona del Carmelo ed è crollato il muretto della storica. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

