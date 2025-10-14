Muro di fontana crollato blackout della corrente elettrica e tombini saltati | terremoto e violento temporale tengono in ansia i sindaci
Qualcuno ha sentito vibrare i vetri delle finestre. Pensando fosse stato un tuono, s'è subito affrettato a chiudere le imposte. A Castrofilippo è saltata la corrente elettrica, a Racalmuto sono saltati più tombini in via Mercadante e nella zona del Carmelo ed è crollato il muretto della storica. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
