Muratore sotto processo per porto abusivo di un taglierino | assolto
Un muratore moldavo di 27 anni, difeso dall’avvocato Francesco Cinque è finito davanti al giudice per l’udienza preliminare con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti e porto ingiustificato di strumenti atti a offendere.Il gup del Tribunale penale di Perugia, a conclusione del giudizio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
