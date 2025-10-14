Muratore sotto processo per porto abusivo di un taglierino | assolto

Perugiatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un muratore moldavo di 27 anni, difeso dall’avvocato Francesco Cinque è finito davanti al giudice per l’udienza preliminare con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti e porto ingiustificato di strumenti atti a offendere.Il gup del Tribunale penale di Perugia, a conclusione del giudizio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

