Murale Maradona clamorosa svolta | maxi sequestro della polizia di fronte ai turisti

Intervento della Polizia Municipale di Napoli ai Quartieri Spagnoli, nel cuore della città. Le forze dell’ordine hanno sequestrato tutto il materiale presente nell’area dove sorge il celebre murale di Diego Armando Maradona, una delle mete più visitate da turisti e tifosi. Sequestrati gadget e cimeli dedicati a Maradona. Secondo quanto emerso, gli agenti hanno rimosso e sequestrato magliette, sciarpe e gadget in vendita attorno alla piazzetta del murale, oltre a coprire la piccola cappella che custodiva cimeli dedicati al fuoriclasse argentino. L’area, da anni punto di riferimento per i tifosi del Napoli e per i visitatori provenienti da tutto il mondo, è stata temporaneamente interdetta al pubblico. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

