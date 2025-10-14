Muore in un incidente in moto il dj Giuseppe Lafabiano
Non ce l'ha fatta Giuseppe Lafabiano, il motociclista che nel pomeriggio di domenica 12 si é scontrato contro un'auto a Magenta. Lo schianto é avvenuto sulla statale 11: nonostante i soccorsi, che lo hanno trasferito all'ospedale di Abbiategrasso, e il delicato intervento a cui é stato sottoposto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
