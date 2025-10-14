Muore in un incidente in moto il dj Giuseppe Lafabiano

Novaratoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non ce l'ha fatta Giuseppe Lafabiano, il motociclista che nel pomeriggio di domenica 12 si é scontrato contro un'auto a Magenta. Lo schianto é avvenuto sulla statale 11: nonostante i soccorsi, che lo hanno trasferito all'ospedale di Abbiategrasso, e il delicato intervento a cui é stato sottoposto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

muore incidente moto djMorto in un incidente “Dj Pè”: Giuseppe Lafabiano aveva 41 anni - Morto in un incidente "Dj Pè": Giuseppe Lafabiano aveva 41 anni. Si legge su laprovinciadibiella.it

muore incidente moto djMuore in uno scontro in moto Giuseppe Lafabiano, era conosciuto come Dj Pè - NOVARA – Un grave scontro stradale ha tolto la vita a Giuseppe Lafabiano, 41 anni, conosciuto nel mondo della musica come DJ Pè. Scrive quotidianopiemontese.it

Cerca Video su questo argomento: Muore Incidente Moto Dj