Muore a 51 anni D’Angelo addio all’icona dell’R&B

E’ morto all’età di 51 anni D’Angelo, icona dell’R&B e vincitore di Grammy. Lo ha annunciato la famiglia, che lo ha definito “una stella splendente della nostra famiglia, ha offuscato la sua luce per noi in questa vita”. Il cantante, il cui vero nome era Michael Eugene Archer, è deceduto dopo una battaglia contro il cancro. A livello musicale, D’Angelo ha unito il ritmo dell’hip-hop a un soul intenso in un sound che ha portato alla nascita del genere neo-soul negli anni ’90. All’inizio del 2025 D’Angelo ha celebrato il 30esimo anniversario del suo album d’esordio in studio, ‘Brown Sugar’, disco di platino che ha prodotto successi indimenticabili come ‘Lady’ e la title track dell’album. 🔗 Leggi su Lapresse.it

