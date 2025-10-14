Multiversity collabora con Google per la formazione sull' AI degli studenti delle Università Mercatorum Pegaso e San Raffaele Roma
Roma, 14 ottobre 2025 - Rafforzare le competenze digitali e fornire gli strumenti per un utilizzo efficace e responsabile dell'AI: questo l'obiettivo della collaborazione tra Multiversity, gruppo leader nell'education in Italia e in Europa, e Google, leader globale del digitale e dell'innovazione tecnologica. Grazie a questa collaborazione gli studenti degli Atenei del Gruppo — Università Pegaso, Università Mercatorum e Università San Raffaele Roma — avranno a disposizione 50.000 licenze per accedere senza costi ai corsi di Google sull'Intelligenza Artificiale. I corsi Google AI Essentials e Google Prompting Essentials introducono in modo semplice e pratico all'uso dell'AI generativa, con contenuti sviluppati direttamente dai team Google, disponibili in italiano e pensati per essere completati anche in meno di 15 ore. 🔗 Leggi su Iltempo.it
