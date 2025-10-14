Muharemovic Juve potrebbe davvero tornare in bianconero? Si apre un nuovo scenario per il futuro del difensore cresciuto a Torino Novità importanti

Muharemovic Juve, può tornare in bianconero? Ecco il nuovo scenario per il futuro del difensore bosniaco, cresciuto a Torino. Novità importanti. Un talento “made in Juve”, un rimpianto che cresce e un derby di mercato che si infiamma. Tarik Muharemovi? è una delle grandi rivelazioni di questo avvio di stagione e, dopo aver conquistato il Sassuolo, è finito nel mirino dell’ Inter. Ma il mercato Juve ha un asso nella manica per un clamoroso ritorno. L’Inter fa sul serio, ma la Juve ha l’opzione “sconto”. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ Inter starebbe monitorando con grande attenzione il difensore e sarebbe pronta a bussare alla porta del Sassuolo già a gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Muharemovic Juve, potrebbe davvero tornare in bianconero? Si apre un nuovo scenario per il futuro del difensore cresciuto a Torino. Novità importanti

