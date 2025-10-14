Muharemovic Inter Marotta osserva la crescita | è la grande idea già per gennaio il piano

Inter News 24 Muharemovic Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Sassuolo nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato. L’ Inter sta osservando con attenzione Tarik Muharemovic, il centrale bosniaco che si sta mettendo in luce nel Sassuolo. Dopo una stagione di apprendistato in Serie B, il difensore ha fatto il salto in Serie A, dove ha dimostrato grande solidità e potenziale. La sua crescita è stata rapida, tanto che il club nerazzurro ha messo gli occhi su di lui come possibile rinforzo per il reparto difensivo secondo La Gazzetta dello Sport. Scoperto dalla Juventus per la sua seconda squadra, il club bianconero ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita di Muharemovic, il che rende la sua situazione di mercato piuttosto complessa. 🔗 Leggi su Internews24.com

