Mufasa | Il re leone la spiegazione del finale | cosa è successo prima e dopo Il re leone

In Mufasa: Il re leone Mufasa è devastato dal tradimento di Taka e dalla sua decisione di collaborare con Kiros, ma durante il combattimento tra Mufasa e Kiros, Taka cambia idea e si mette davanti a Mufasa per proteggerlo dal colpo di Kiro, riportando la cicatrice che lo contraddistingue nel film d’animazione Il re leone. Tuttavia, Mufasa non riesce a perdonarlo completamente ed entrambi i fratelli concordano che Taka sarà d’ora in poi conosciuto come Scar. Mufasa si ricongiunge con sua madre, Afia, che gli dice che ha sempre saputo che si sarebbero rivisti, e Mufasa diventa re. 🔗 Leggi su Cinefilos.it