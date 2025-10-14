Mubi Fest 2025 arriva a Roma tre giorni di cinema d’autore e musica live | ecco il programma

Dal 14 al 16 novembre Roma ospiterà la seconda edizione del festival organizzato dalla piattaforma: anteprime italiane, cortometraggi d'autore, talk, DJ set e un evento speciale dedicato a Metropolis MUBI, il distributore globale, servizio di streaming e casa di produzione dedicato al cinema d'autore, ha annunciato con entusiasmo la seconda edizione italiana del MUBI FEST 2025, che si terrà a Roma dal 14 al 16 novembre. Dopo aver animato città di tutto il mondo, il festival approda nella capitale per offrire al pubblico un'esperienza cinematografica immersiva e indimenticabile. Il MUBI FEST non è solo una rassegna di film: è una celebrazione del cinema in tutte le sue forme, un punto d'incontro per appassionati, autori e artisti che condividono la stessa visione di curiosità e libertà creativa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

