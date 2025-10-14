Mtv chiude i canali nel Regno Unito | Ora i giovani seguono la musica su Spotify Youtube e TikTok

MTV ha annunciato la chiusura di cinque dei suoi canali musicali nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2025. La decisione, comunicata da Paramount Media Networks, riguarda MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV e MTV Live HD. L’unico canale che continuerà a trasmettere sarà MTV HD, con programmi come Naked Dating UK e Geordie Shore. La misura fa parte di una più ampia strategia di ristrutturazione aziendale legata al cambiamento delle abitudini del pubblico e al crescente predominio delle piattaforme di streaming: “L’ascesa di YouTube, Spotify e TikTok ha ridotto la domanda di canali musicali tradizionali”, spiegano fonti del settore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mtv chiude i canali nel Regno Unito: “Ora i giovani seguono la musica su Spotify, Youtube e TikTok”

News recenti che potrebbero piacerti

“Mtv chiude i suoi canali musicali in giro per l'Europa: è davvero la fine di un'era?” via @wireditalia - X Vai su X

Si chiude un’epoca per la televisione musicale nel Regno Unito: MTV, la prima emittente al mondo a trasmettere video 24 ore su 24, smetterà di trasmettere nel Paese dopo 40 anni di attività. La decisione di chiudere cinque canali entro la fine dell’anno segna - facebook.com Vai su Facebook

Niente più videoclip Lo storico canale televisivo MTV chiude i battenti nel Regno Unito dopo 40 anni - La chiusura di MTV nel Regno Unito segna la fine di un'era per la televisione musicale, con cinque canali che cesseranno le trasmissioni entro la fine dell'anno. Secondo bluewin.ch

MTV chiude nel Regno Unito dopo 40 anni: è la fine di un’era televisiva e culturale - Leggi su Sky TG24 l'articolo MTV chiude nel Regno Unito dopo 40 anni: è la fine di un’era televisiva e culturale ... Lo riporta tg24.sky.it

MTV chiude nel Regno Unito dopo 40 anni: niente più video - La prima emittente musicale al mondo attiva 24 ore su 24 smetterà di trasmettere video oltremanica, chiudendo cinque canali alla ... Si legge su rockol.it