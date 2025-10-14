Mtv chiude i canali nel Regno Unito | Ora i giovani seguono la musica su Spotify Youtube e TikTok

MTV ha annunciato la chiusura di cinque dei suoi canali musicali nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2025. La decisione, comunicata da Paramount Media Networks, riguarda MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV e MTV Live HD. L’unico canale che continuerà a trasmettere sarà MTV HD, con programmi come Naked Dating UK e Geordie Shore. La misura fa parte di una più ampia strategia di ristrutturazione aziendale legata al cambiamento delle abitudini del pubblico e al crescente predominio delle piattaforme di streaming: “L’ascesa di YouTube, Spotify e TikTok ha ridotto la domanda di canali musicali tradizionali”, spiegano fonti del settore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

