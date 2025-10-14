Movida ’sregolata’ e dehors Mezzetti annuncia una stretta

La sicurezza continua a scatenare polemiche e dibattito, in particolare dopo la richiesta – dal capogruppo di Fd'I, Luca Negrini – di applicazione delle ' zone rosse ' in centro storico in seguito alla rissa di sabato sera in via Scarpa. Bufera attorno alla movida: vari gli appelli, anche da parte degli stessi commercianti, a maggiori controlli delle forze dell'ordine. Interpellato sul tema, il sindaco Massimo Mezzetti ha espresso alcune perplessità in merito alla possibilità di applicare la 'zona rossa' nelle aree più frequentate del centro. "Io non ho nessuna pregiudiziale. Le 'zone rosse' le decide il prefetto perché devono essere poi applicate dalle forze di polizia, dalle forze dell'ordine, quindi non dipende da noi come Comune.

