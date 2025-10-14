Moussa Touré Juve, si lavora per il futuro della mediana: i bianconeri monitorano il giovane che si sta mettendo in mostra con la Sambenedettese. Il lavoro di scouting non si ferma mai, specialmente quando si tratta di scovare i talenti del futuro per la Juventus Next Gen. L’ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza bianconera, come riportato da Tuttosport, è quello di un giovanissimo centrocampista che si sta mettendo in mostra nel campionato di Serie C e che ha tutte le caratteristiche per diventare un futuro craque: Moussa Touré. Juventus Next Gen: nel mirino c’è Moussa Touré. La Juventus sta monitorando con grande attenzione il giovane centrocampista classe 2005 della Sambenedettese, Moussa Touré. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Moussa Touré Juve, occhi puntati sul talento della Sambenedettese: il piano dei bianconeri per il centrocampista classe 2005