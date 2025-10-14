Motori weekend da non perdere su Sky e Now | F1 ad Austin MotoGP a Phillip Island e finale SBK a Jerez

Sportface.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da giovedì 16 a domenica 19 ottobre Sky e NOW trasmettono in diretta esclusiva il GP degli Stati Uniti di Formula 1, il GP d’Australia della MotoGP, l’ultimo round Superbike in Spagna e il Rally dell’Europa Centrale. Da giovedì 16 a domenica 19 ottobre, appuntamento in diretta esclusiva con una nuova tappa del mondiale 2025 di  F1, il  Gran Premio degli Stati Uniti, quarto GP della stagione con la  Sprint  da vivere  su  Sky Sport Uno, Sky Sport F1,  Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì  alle 20.30  con la conferenza stampa piloti. Venerdì prima sessione di prove libere  alle 19. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

motori weekend perdere skySuperbike all’Estoril, GTWC e Lamborghini Super Trofeo a Barcellona: weekend di motori su Sky e NOW - Superbike all’Estoril, GTWC e Lamborghini Super Trofeo a Barcellona: weekend di motori su Sky e NOW. Come scrive sportface.it

motori weekend perdere skySky Sport Motori Weekend (2 - 5 Ottobre) F1 Singapore e MotoGP Indonesia (anche streaming NOW) - Da giovedì 2 a domenica 5 ottobre un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sk... Segnala digital-news.it

Cerca Video su questo argomento: Motori Weekend Perdere Sky