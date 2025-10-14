Uno dei temi forti dell’imminente Gran Premio d’Australia di MotoGP è rappresentato dall’ assenza di Marc Marquez, infortunatosi lo scorso 5 ottobre in Indonesia. Il Campione del Mondo ha dato forfait per gli appuntamenti di Phillip Island e Sepang a causa della frattura della scapola riportata a Mandalika. Come si suole dire, “quando il gatto non c’è i topi ballano”. La domanda non è tanto chi avrà modo di completare le danze vincenti, bensì se la lontananza del trentaduenne spagnolo potrà cambiare gli equilibri ( mentali ) di tanti protagonisti del Motomondiale. Senza volersi lanciare in analisi psicologiche pret-a-porter, è evidente come la figura di El Trueno de Cervera sia ingombrante, sia sul piano agonistico che morale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, l’assenza di Marc Marquez sposterà gli equilibri? Riflettori puntati su Pecco Bagnaia e il fratello Alex