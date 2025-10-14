motogp i precedenti di francesco bagnaia in australia mai una vittoria ma due mondiali ipotecati

Sono interessanti i precedenti di Francesco Bagnaia sul tracciato di Phillip Island. Il ventottenne piemontese non ha mai vinto il Gran Premio d’Australia, eppure è stato un appuntamento che gli ha detto bene in ambedue le stagioni in cui si è laureato Campione del Mondo di MotoGP. Anzi, in un caso è stata letteralmente la svolta decisiva in suo favore. Andiamo però con ordine, partendo dalle categorie formative. Nessuna soddisfazione nelle quattro presenze in Moto3, risoltesi con tre ritiri e un 11° posto, conseguito nel 2014. L’unico vero guizzo nella classe inferiore è rappresentato dal giro più veloce in gara realizzato nel 2015, ma fu un traguardo estemporaneo, anche perché si corse in condizioni particolari, e per la verità fine esclusivamente a sé stesso. 🔗 Leggi su Oasport.it

