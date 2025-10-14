MotoGP Gigi Dall’Igna | Marc Marquez con la Ducati GP25 non ha rivali
La stagione di Marc Marquez è finita. L’operazione a cui si è sottoposto il pilota spagnolo della Ducati, già col titolo iridato di MotoGP in cassaforte, ha posto un termine al 2025 dell’iberico che tornerà in pista forse per i test post-season di Valencia. Un campionato dominato dal Cabroncito, abile soprattutto a interpretare la Ducati GP25 come nessun altro e dominando la scena in lungo e in largo. Sono i concetti espressi da Gigi Dall’Igna (Direttore generale di Ducati Corse) in un’intervista ad AS: “ Con questa moto non ha rivali. Ma quello che succederà domani è difficile da prevedere, perché i piloti attorno a lui sono molto forti. 🔗 Leggi su Oasport.it
