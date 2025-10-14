MotoGP Diogo Moreira sbarca in top class nel 2026 | accordo pluriennale con la Honda

Dopo le tante voci degli ultimi mesi, arriva finalmente la conferma. Diogo Moreira passerà dalla Moto2 alla MotoGP già nel 2026, dopo aver firmato un contratto pluriennale con la Honda. Il giovane talento brasiliano affronterà la sua prima stagione nella classe regina come pilota del team Honda LCR al fianco dell’esperto francese Johann Zarco, prendendo il posto del thailandese Somkiat Chantra. “ Arrivare in MotoGP con Honda LCR è un sogno che diventa realtà. Voglio ringraziare Honda e il team per aver creduto in me e avermi dato questa incredibile opportunità. Sono entusiasta all’idea di imparare, crescere e lottare per ottenere ottimi risultati ai massimi livelli delle competizioni motociclistiche “, le parole di Moreira in occasione dell’annuncio ufficiale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Diogo Moreira sbarca in top class nel 2026: accordo pluriennale con la Honda

