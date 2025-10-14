Motogp Dall’Igna | Marquez imbattibile sulla Gp25 Lui ci semplifica la vita
Bologna, 14 ottobre 2025 – Il mondiale 2025 della Moto gp è già stato deciso sotto tutti gli aspetti. I titoli sono stati assegnati e sono tutti in casa Ducati. Mondiale piloti per Marc Marquez, mondiale costruttori per la Desmosedici e mondiale per squadre ad appannaggio del team ufficiale Lenovo. Si corre solo per la gloria, peraltro senza Marc Marquez infortunato alla clavicola dopo la caduta di Mandalika scatenata da una staccata errata di Marco Bezzecchi. La stagione di Ducati, nonostante, l’avvicinamento degli altri team, soprattutto di Aprilia, è stata dominante. Tra sprint e gare lunghe, come riporta Formulapassion, ci sono state ben 32 vittorie (16 e 16), lasciando alle marche rivali le briciole. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
