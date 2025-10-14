MotoGp Bezzecchi cerca riscatto | Darò il massimo a Phillip Island
Bologna, 14 ottobre 2025 – In Indonesia Aprilia era riuscita a insidiare il dominio di Ducati. Marco Bezzecchi era nettamente il più veloce sia sul giro secco che sul passo gara, infatti aveva colto la pole position e vinto in rimonta la Sprint Race, ma un errore nella gara lunga della domenica ha compromesso tutto. Una staccata ritardata e la caduta assieme a Marc Marquez, che nell’occasione ha patito la frattura della clavicola. Insomma, Noale aveva trovato la chiave per battere Ducati ma quell’inconveniente ha spalancato le porte del successo a Fermin Aldeguer su Ducati Gresini. Una grande occasione sprecata per porre un altro sigillo in una seconda parte di stagione di rimonta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
