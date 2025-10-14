MotoGp Australia 2025 | circuito precedenti e orari tv

Bologna, 14 ottobre 2025 – A Mandalika è successo un po’ di tutto e a farne le spese è stato Marc Marquez, steso in gara da Marco Bezzecchi. Un errore senza dolo, senza volontà di far male, ma il campione del mondo in carica dovrà stare fermo per qualche settimana e ieri è stato operato alla spalla per stabilizzare l’arto dopo la frattura della clavicola. Si è deciso di intervenire dato che la terapia conservativa non stava funzionando. Il numero 93 salterà Australia e Malesia e proverà a rientrare per il finale di stagione in Europa. C’è spazio dunque per tutti in Australia dopo la vittoria di Fermin Aldeguer in Indonesia e la crisi in cui è ripiombato Pecco Bagnaia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

