Moto in fiamme dopo lo scontro Scende dall’auto e rianima il ferito Il cuore riparte ma è gravissimo

Sette interminabili minuti, durante cui Matteo, un giovane automobilista di trent’anni di passaggio, ha continuato a tenere in vita il motociclista a terra, praticandogli ininterrottamente il massaggio cardiaco, fino a quando non sono arrivati i soccorritori di Areu. Se il motociclista si salverà, è troppo presto per stabilirlo, perché è ricoverato in gravissime condizioni all’ ospedale di Monza. Ieri pomeriggio a Verderio un centauro di 54 anni di Madone - L.P.A le iniziali del suo nome e cognome -, che viaggiava in sella al suo scooterone, è stato investito da un automobilista del posto di 44 anni al volante di una Dr 5. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Moto in fiamme dopo lo scontro. Scende dall’auto e rianima il ferito. Il cuore riparte ma è gravissimo

Altre letture consigliate

Garage avvolto dalle fiamme a Marina di Pisa, bruciate anche due moto https://ift.tt/Mbodf1s https://ift.tt/qcRaN1X - X Vai su X

Tragedia nel Torinese, la moto ha preso fuoco pochi istanti dopo l’impatto - facebook.com Vai su Facebook

Moto in fiamme dopo lo scontro. Scende dall’auto e rianima il ferito. Il cuore riparte ma è gravissimo - Poi, finalmente, il suono della sirena dell’autoinfermieristica prima e il rombo dei propulsori ... Da ilgiorno.it

Incidente a Verderio, moto si schianta contro un’auto e poi prende fuoco: centauro in condizioni disperate - Un uomo 50 anni lotta tra la vita e la morte dopo un violento schianto in via Caduti della Libertà. Riporta msn.com

Centauro portato dall'eliambulanza all'ospedale di Torrette dopo lo scontro tra una moto e il pick up - Scontro tra una moto e un pick up in località Cassero, nel comune di Camerata Picena: il motociclista, è stato trasferito in eliambulanza all’Ospedale Regionale di Torrette. Scrive corriereadriatico.it