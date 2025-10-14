Mostre spettacoli e pulizia degli spazi pubblici | a Fiorano un weekend ' green'

Modenatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 ottobre Fiorano Modenese diventa teatro di una doppia iniziativa dedicata all’ambiente e alla cittadinanza attiva, promossa da Legambiente e dal Comune di Fiorano Modenese. Si parte alle 9,30 al Teatro Astoria con l'inaugurazione di “Due passi nel clima”: mostra di vignette e strisce. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Mostre Spettacoli Pulizia Spazi